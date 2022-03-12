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Спецоперация на Украине
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Владимир Зеленский сделал заявление на пресс-конференции иностранным журналистам. Политик сообщил, что готов к переговорам с российской стороной.
прочитано 246 раз

Президент Украины Зеленский Зеленский провел пресс-конференцию с зарубежными журналистами. Политик сообщил, что готов к переговорам с Россией.

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Лидер Незалежной заявил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести данное мероприятие. Зеленский считает, что на сегодняшний день было бы неправильным решением организовывать встречу на территории России или Белоруссии.

Он отметил, что речь идет именно о переговорах глав государств. "Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да", – цитирует президента Украины пресса.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, российская и украинская стороны начали "о чем-то договариваться". Лидер Незалежной также продолжил свою риторику на тему разочарования в НАТО. Политик не видит смелости у членов альянса объединиться ради Украины.

По информации РИА Новости, о готовности провести встречу между Россией и Украиной заявил Азербайджан. Уточняется, что такое предложение поступило от Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к западным "партнерам". Политик заявил, что его мольбы о помощи остаются без ответа.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 17:29 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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