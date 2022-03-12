Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Зеленский Зеленский провел пресс-конференцию с зарубежными журналистами. Политик сообщил, что готов к переговорам с Россией.
Лидер Незалежной заявил, что предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести данное мероприятие. Зеленский считает, что на сегодняшний день было бы неправильным решением организовывать встречу на территории России или Белоруссии.
Он отметил, что речь идет именно о переговорах глав государств. "Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да", – цитирует президента Украины пресса.
Кроме того, по словам Владимира Зеленского, российская и украинская стороны начали "о чем-то договариваться". Лидер Незалежной также продолжил свою риторику на тему разочарования в НАТО. Политик не видит смелости у членов альянса объединиться ради Украины.
По информации РИА Новости, о готовности провести встречу между Россией и Украиной заявил Азербайджан. Уточняется, что такое предложение поступило от Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к западным "партнерам". Политик заявил, что его мольбы о помощи остаются без ответа.