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Спецоперация на Украине
Спасла жизни четырем военным и получила ранение: Минобороны наградило девушек за заслуги в спецоперации на Украине

Спасла жизни четырем военным и получила ранение: Минобороны наградило девушек за заслуги в спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. Он вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при проведении спецоперации на Украине.
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Сергей Шойгу вручил звезду Героя России, Орден Мужества и десять медалей "За отвагу". Также директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России вручил росгвардейцам 20 госнаград.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Среди награжденных удостоены медалями "За отвагу" две девушки-военнослужащие медицинской службы. Это прапорщик Екатерина Иванова и Лейтенант Мария Мирошниченко.

28 февраля Екатерина Иванова оказалась в районе Чуповки под ураганным перекрестным огнем. Девушка помогала раненным военным. Она на своих хрупких плечах вынесла из-под обстрела трех военнослужащих. Затем машина санитарной службы попала под минометный обстрел украинских националистов. Иванова накрыла собой раненого, но сама получила ранение.

Мария Мирошниченко в том же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение. Сергей Шойгу вручил женщинам медали и цветы.

Минобороны России продолжает знакомить с героями спецоперации на Донбассе. Среди них старший лейтенант Евгений Коробов, гвардии лейтенант Андрей Клюшников, подполковник Денис Литвинов и другие.

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Фото: MOD Russia/.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 12:49 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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