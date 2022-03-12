Спасла жизни четырем военным и получила ранение: Минобороны наградило девушек за заслуги в спецоперации на Украине

Сергей Шойгу вручил звезду Героя России, Орден Мужества и десять медалей "За отвагу". Также директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России вручил росгвардейцам 20 госнаград.
Среди награжденных удостоены медалями "За отвагу" две девушки-военнослужащие медицинской службы. Это прапорщик Екатерина Иванова и Лейтенант Мария Мирошниченко.
28 февраля Екатерина Иванова оказалась в районе Чуповки под ураганным перекрестным огнем. Девушка помогала раненным военным. Она на своих хрупких плечах вынесла из-под обстрела трех военнослужащих. Затем машина санитарной службы попала под минометный обстрел украинских националистов. Иванова накрыла собой раненого, но сама получила ранение.
Мария Мирошниченко в том же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение. Сергей Шойгу вручил женщинам медали и цветы.
Минобороны России продолжает знакомить с героями спецоперации на Донбассе. Среди них старший лейтенант Евгений Коробов, гвардии лейтенант Андрей Клюшников, подполковник Денис Литвинов и другие.