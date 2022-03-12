США объявили о переброске 12 тысяч военных "к границам России": Главное о спецоперации на Украине к 12 марта

Спецоперация России на Украине продолжается. Запад выдвигает все новые санкции, а наша страна оперативно реагирует на постоянно меняющуюся ситуацию.



Так, к 12 марта стало известно, что президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тысяч военных на восточный фланг НАТО "к границам России". Кроме того, американский Госдеп высказался о включении в санкционные списки супруги и детей официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В свою очередь президент России Владимир Путин позволил отправить в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока. По данным Минобороны России, всего подано более 16 тысяч заявок. Также глава государства согласился отдать ЛДНР захваченные Стингеры и Джавелины.

В Минобороны России заявили, что наша страна доставила на Украину 1 671 тонну гуманитарной помощи. Постпред России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность тем, что материалы из украинских биолабораторий могут попасть в руки террористов. Кроме того, он отметил, что Украина по требованию Запада в срочном порядке сворачивает биологические программы.

В ДНР сообщили, что полное разминирование в Донбассе может занять не один десяток лет. Также стало известно, что Соединенные Штаты планировали во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть там свою биолабораторию.

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о взаимной поддержке в условиях санкций. Компания Herbalife Nutrition объявила о приостановке работы в России. О прекращении деятельности в нашей стране заявил и сервис такси "Ситимобил". Санкции против России последовали и от YouTube. Платформа объявила о немедленной блокировке каналов российских государственных медиа по всему миру.