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Спецоперация на Украине
Минобороны представило карту перешедших под контроль ВС России районов

Минобороны представило карту перешедших под контроль ВС России районов

Стало известно, какие территории контролируются российскими вооруженными силами. Спецоперация на Украине приносит значимые результаты.
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24 февраля началась спецоперация на Украине, целью которой Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию государства. Уже более двух недель ВС России выполняют возложенные обязанности и берут под свой контроль районы Незалежной.

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Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Впервые на сайте Минобороны появилась карта, которая демонстрирует эффективность работы российских военнослужащих и сил ЛДНР. Теперь граждане могут визуально ознакомиться с графическим изображением территорий, которые регулируются в интересах России.

Судя по представленным данным, в ходе спецоперации украинские военные совсем утратили надзор за Волновахой, что находится на юго-западе Донецкой области. Представители ВС России вышли на границу пунктов Новодонецкое–Новомайское–Егоровка. Также в районе села Благодатное зафиксированы оказавшиеся в окружении части войск Украины.

Ранее от представителей Минобороны стало известно, что боевики ВСУ взорвали секретный институт в Харькове. Согласно поступившим сведениям, людей из здания не стали эвакуировать — все они оказались заложниками ситуации. Предположительно, под завалами оказались десятки человек.

Как писали "Дни.ру", военный политолог назвал примерное время, когда спецоперация на Украине закончится. По мнению эксперта, ситуация разрешится ближе к концу весны.

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Фото: Александр Река / ТАСС
11 марта 2022, 22:23 Источник: Сайт Минобороны России ✓ Надежный источник
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