В России рассказали об очередном страшном преступлении вооруженных сил Украины.

В Минобороны России сообщили, что в Харькове украинские военные взорвали секретный институт. По данным ведомства, это было сделано боевиками ВСУ с целью скрыть ядерные разработки.

Что самое страшное, людей из института эвакуировать не стали. Все они стали жертвами киевского режима. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института", – рассказал он.

Он также добавил, что под завалами могут находиться до пятидесяти человек.

В МИД России ранее рассказали о том, что на Украине разрабатывалось секретное биологическое оружие. В том числе там велись работы с возбудителями чумы. Все эти работы были проинвестированы из Америки и с Запада.

Напомним, по данным Василия Небензи, на Украине в секретных биолабораториях могли заниматься усилением смертельных свойств разных болезней. Всего в Незалежной действовали около 30 секретных биолабораторий.