Пострадавший в ходе провокации российский военный вышел на связь из госпиталя

Иван Величко героически спасал сослуживцев.

Майор армии был заместителем командира мотострелкового батальона, который выполнял приказ в районе Сумы. Военнослужащие стали жертвами провокации. Величко удалось уничтожить две бронемашины и ликвидировать 20 военных, сидевших в засаде и устроивших провокацию, сообщает Пятый канал.

Иван отважно спасал своих боевых товарищей, которые оказались заперты в горящей технике. Майор получил ранение и контузию. Сейчас он находится на лечении в больнице Красногорска.

"Многие, кто писал, говорили, что испытывают гордость за меня. На душе спокойствие и гордость за себя. Сейчас восстанавливаюсь в госпитале в Красногорске, уже гораздо лучше. Здесь хороший персонал. Все, что нужно есть, все вовремя. Все делают, как положено. Кормят хорошо", – сообщил пострадавший военный.

Ивана Величко даже успели записать в списки погибших, но родным сообщить не успели. В курсе были только сослуживцы, военный слишком долго не выходил на связь. В итоге сложности с документами решили, Ивана из списка исключили. К нему даже уже успела приехать жена, которая живет в Москве.