Мариуполец рассказал об обстрелах националистами: Прикрываются мирными жителями

Несмотря на то, что в городе открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан, украинские националисты всячески препятствуют безопасной эвакуации и не соблюдают договоренностей. Один из мариупольцев, которому удалось вырваться, рассказал корреспонденту "Известий" о том, что обстановка в городе очень тревожная.
Когда люди пытаются покинуть Мариуполь, боевики начинают обстрелы из засады с целью устрашения населения. Очевидец рассказал, как был обстрелян целый автобус. В результате двое мирных граждан погибло, очень многие получили ранения – об этом сообщил Пятый канал.
"Они прикрываются мирными жителями," – с горечью сообщил мариуполец.
Мирный житель добавил, что по местному радио постоянно звучат призывы к гражданам покинуть город с белым флагом, а к боевикам – сложить оружие. Однако националисты не слушают призывов и запугивают простых мариупольцев обстрелами. Такая сложная ситуация сохраняется уже четвертый день. Мужчина также подтвердил, что российская сторона не стреляет.
Ранее о попытках националистов помешать эвакуации мирных граждан президент России Владимир Путин сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу – политики провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.