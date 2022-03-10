Решение Москвы активно поддержали жители африканского континента, которые не понаслышке знают об опасности террористических группировок, финансируемых западными странами.
Камерунские пользователи Facebook заявили о своей готовности присоединиться к российской спецоперации, поскольку увидели в событиях вокруг Украины истинный почерк НАТО и Евросоюза.
От действий коллективного Запада серьезно пострадали жители ЦАР, которые долгие годы боролись с радикалами из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС). Известно, что они получали финансирование из Франции. В связи с этим граждане Центральноафриканской поддержали действия России по отношению к украинским нацбатам.
Жители Ливии, Алжира и Судана напомнили, что нацизму нет места в современном мире. Конголезцы, в свою очередь, выразили признательность российскому президенту Владимиру Путину за его решительность в вопросе борьбы с вооруженными националистическими батальонами.
Африканцы сошлись во мнении, что бандеровцы стали очередным инструментом коллективного Запада, который в своем стремлении достичь корыстных целей готов пожертвовать жизнями мирных граждан.
У России и Африки многолетняя история успешных отношений еще со временен Советского Союза. На континенте русского человека воспринимают как надежного друга, а не очередного колонизатора. Россия оказывает ощутимую помощь ряду стран континента в борьбе с террористическими группировками, чья деятельность напрямую связана с западными кураторами. Российские военные инструкторы, которых западная пресса причисляет к "ЧВК Вагнера", присутствуют в некоторых африканских странах. В ЦАР и Мали их работа привела к стабилизации ситуации и преодолению кризиса безопасности.