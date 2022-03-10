Жители Африки готовы присоединиться к российской спецоперации на Украине

Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации Украины. За годы конфликта в Донбассе группировки националистов при поддержке ЕС и НАТО превратились в полноценные вооруженные формирования, которые намеревались начать активное наступление на Донбасс. Это вынудило Россию пойти на превентивные меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения ЛДНР.

прочитано 82 раза Решение Москвы активно поддержали жители африканского континента, которые не понаслышке знают об опасности террористических группировок, финансируемых западными странами. ПО ТЕМЕ "Россия спасает Донбасс": жители ЦАР поддержали спецоперацию ВС РФ на Украине Камерунские пользователи Facebook заявили о своей готовности присоединиться к российской спецоперации, поскольку увидели в событиях вокруг Украины истинный почерк НАТО и Евросоюза. От действий коллективного Запада серьезно пострадали жители ЦАР, которые долгие годы боролись с радикалами из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС). Известно, что они получали финансирование из Франции. В связи с этим граждане Центральноафриканской поддержали действия России по отношению к украинским нацбатам. Жители Ливии, Алжира и Судана напомнили, что нацизму нет места в современном мире. Конголезцы, в свою очередь, выразили признательность российскому президенту Владимиру Путину за его решительность в вопросе борьбы с вооруженными националистическими батальонами. Африканцы сошлись во мнении, что бандеровцы стали очередным инструментом коллективного Запада, который в своем стремлении достичь корыстных целей готов пожертвовать жизнями мирных граждан. У России и Африки многолетняя история успешных отношений еще со временен Советского Союза. На континенте русского человека воспринимают как надежного друга, а не очередного колонизатора. Россия оказывает ощутимую помощь ряду стран континента в борьбе с террористическими группировками, чья деятельность напрямую связана с западными кураторами. Российские военные инструкторы, которых западная пресса причисляет к "ЧВК Вагнера", присутствуют в некоторых африканских странах. В ЦАР и Мали их работа привела к стабилизации ситуации и преодолению кризиса безопасности. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС Автор: Борис Эльфанд 10 марта 2022, 20:28