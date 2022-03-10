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Спецоперация на Украине
Жители Африки готовы присоединиться к российской спецоперации на Украине

Жители Африки готовы присоединиться к российской спецоперации на Украине

Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию по денацификации Украины. За годы конфликта в Донбассе группировки националистов при поддержке ЕС и НАТО превратились в полноценные вооруженные формирования, которые намеревались начать активное наступление на Донбасс. Это вынудило Россию пойти на превентивные меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения ЛДНР.
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Решение Москвы активно поддержали жители африканского континента, которые не понаслышке знают об опасности террористических группировок, финансируемых западными странами.

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"Россия спасает Донбасс": жители ЦАР поддержали спецоперацию ВС РФ на Украине

Камерунские пользователи Facebook заявили о своей готовности присоединиться к российской спецоперации, поскольку увидели в событиях вокруг Украины истинный почерк НАТО и Евросоюза.

От действий коллективного Запада серьезно пострадали жители ЦАР, которые долгие годы боролись с радикалами из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС). Известно, что они получали финансирование из Франции. В связи с этим граждане Центральноафриканской поддержали действия России по отношению к украинским нацбатам.

Жители Ливии, Алжира и Судана напомнили, что нацизму нет места в современном мире. Конголезцы, в свою очередь, выразили признательность российскому президенту Владимиру Путину за его решительность в вопросе борьбы с вооруженными националистическими батальонами.

Африканцы сошлись во мнении, что бандеровцы стали очередным инструментом коллективного Запада, который в своем стремлении достичь корыстных целей готов пожертвовать жизнями мирных граждан.

У России и Африки многолетняя история успешных отношений еще со временен Советского Союза. На континенте русского человека воспринимают как надежного друга, а не очередного колонизатора. Россия оказывает ощутимую помощь ряду стран континента в борьбе с террористическими группировками, чья деятельность напрямую связана с западными кураторами. Российские военные инструкторы, которых западная пресса причисляет к "ЧВК Вагнера", присутствуют в некоторых африканских странах. В ЦАР и Мали их работа привела к стабилизации ситуации и преодолению кризиса безопасности.

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Фото: Таисия Воронцова / ТАСС
Автор: 10 марта 2022, 20:28

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