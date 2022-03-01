"Фабрика троллей": как Запад делает новости о "разрушенных Россией" жилых домах на Украине

28 февраля в Нью Йорке состоялась Генассамблея ООН, посвященная ситуации на Украине. Представитель России Василий Небензя разложил все по полочкам.

Россия получила достоверную информацию о том, что Украина планирует военную операцию против Донбасса, и получив отказ от Запада по гарантиям безопасности, у нашей страны не осталось другого выбора, кроме как начать самообороняться. Об этом на Генассамблее ООН, которую созвали по требованию членов совета безопасности, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Россия на законных основаниях спасается от режима, стремящегося к восстановлению обладания ядерным вооружением, при этом имеющего националистические взгляды, что подтвердилось на Мюнхенской конференции 18 февраля, когда заявление Зеленского о ядерном оружии и возможном аннулировании Будапештского меморандума западные "партнеры" встречали аплодисментами.

По словам Василия Небензи, начав спецоперацию на Украине, Россия предотвратила начало новой мировой войны. Постпред отметил, что сейчас украинские города, которые перешли на сторону России, продолжают мирную жизнь. То же самое касается Чернобыльской АЭС.

Небензя подчеркнул, что Москва много раз говорила, что не собирается проводить военную операцию в Донбассе, если республике не будет угрожать киевский режим. Однако Москва получила достоверные данные о том, что угроза есть, и военная операция против Донбасса планируется. Именно поэтому Россия не могла не защитить себя. При этом все сделано в рамках Минских соглашений.

"Оккупация Украины в наши планы не входит", – подчеркнул Небензя.

Постпред в заключение заверил, что Россия не бомбит мирное население. Войска наносят удары исключительно по военным объектам. При этом Россию постоянно очерняют и лгут, чтобы испортить ее имидж, а разрушенные гражданские объекты западные СМИ преподносят как результат работы армии России. Небензя отметил, что на Западе масса так называемых фабрик по производству подобных зрелищных "новостей", "фабрик троллей". Они используют старые кадры разных лет и выдают их за свежую информацию.