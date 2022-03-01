В Минобороны России выступили с сообщением о спецоперации на Украине

На Украине продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации. Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке вооруженных сил России шаг за шагом продвигаются к поставленной цели, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В Министерстве обороны России рассказали о ходе спецоперации. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что киевский режим начал использовать свое население как живой щит. Об этой угрозе ранее предупреждали в Москве.
Защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача спецоперации, отметил Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что армия России не оккупирует украинские земли. Удары наносятся исключительно по военным объектам.
Также министр отметил, что правительство России выделило дополнительное финансирование для улучшения качества жизни военнослужащих и их родных. Речь идет о развитии инфраструктуры закрытых административных территориальных образований и удаленных гарнизонов.
Напомним на Украине шестой день идет спецоперация. Вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Делегации договорились о втором раунде встречи на российско-польской границе. По итогам первых переговоров лидер Украины Владимир Зеленский остался недоволен. Украинская делегация требовала прекратить огонь и вывести российские войска с территории Незалежной.