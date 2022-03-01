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Спецоперация на Украине
Глава МИД Лавров призвал Вашингтон не размещать ракеты в Европе

Глава МИД Лавров призвал Вашингтон не размещать ракеты в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к Соединенным Штатам. Он призывал США и их союзников последовать примеру нашей страны.
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Речь идет о присоединении к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Дипломат заявил, что Россия в одностороннем порядке взяла на себя это обязательство. "Призываем США и их союзников последовать нашему примеру", – высказался Сергей Лавров на Конференции по разоружению.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Отметим, что в Белоруссии 28 февраля закончился первый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Представители обеих сторон заявили, что встреча, главной темой которой стала спецоперация России на Украине, прошла небезрезультатно.

Было обозначено ряд наиболее важных тем, по которым "наметили определенные решения" и будут обсуждать их с руководствами государств. В ходе второго раунда переговоров делегации собираются развивать и согласовывать способы реализации этих решений.

Как писали "Дни.ру", Киев проконсультируется с Госдепом США по итогам переговоров с Россией. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не хочет конфликта с нашей страной.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Этому предшествовало признание нашей страной суверенитета ЛНР и ДНР.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 14:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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