Глава МИД Лавров призвал Вашингтон не размещать ракеты в Европе

Речь идет о присоединении к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Дипломат заявил, что Россия в одностороннем порядке взяла на себя это обязательство. "Призываем США и их союзников последовать нашему примеру", – высказался Сергей Лавров на Конференции по разоружению.
Отметим, что в Белоруссии 28 февраля закончился первый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Представители обеих сторон заявили, что встреча, главной темой которой стала спецоперация России на Украине, прошла небезрезультатно.
Было обозначено ряд наиболее важных тем, по которым "наметили определенные решения" и будут обсуждать их с руководствами государств. В ходе второго раунда переговоров делегации собираются развивать и согласовывать способы реализации этих решений.
Как писали "Дни.ру", Киев проконсультируется с Госдепом США по итогам переговоров с Россией. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не хочет конфликта с нашей страной.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Этому предшествовало признание нашей страной суверенитета ЛНР и ДНР.