Кризис в стране закончится капитуляцией Зеленского – депутат Верховной рады

Депутат Верховной рады сделал прогноз относительно поведения украинского президента в условиях происходящих событий. "Ситуация закончится его капитуляцией через неделю-две", – заявил политик. Он считает, что Зеленский в скором времени покинет страну, сообщает РИА ФАН.
Ранее Илья Кива высказался в пользу отставки нынешнего президента Украины. Он заявил, что необходимо создать общество переговорщиков, которые смогут "остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней". Кива считает, что в ситуации на Украине виноват и глава государства.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал военную спецоперацию на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада начали активно вводить антироссийские санкции. ЕС закрыл свое воздушное пространство, на банки наложены ограничения.
28 февраля состоялись переговоры между Россией и Украиной на территории Беларуси. Стороны не пришли к соглашению и назначили второй раунд, в ходе которого будут приняты определенные решения. Президент Украины заявил, что вынесет результаты первого этапа на обсуждение.