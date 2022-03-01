Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме – "Газпром"

Поставки идут в соответствии с заявками европейских потребителей, на сегодняшний день это около 110 миллионов кубометров. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 1 марта", – говорится в сообщении.
"Газпром" также объявил о начале работы над совместным проектом с Монголией. По газопроводу "Союз — Восток" топливо будут поставлять в Китай. После начала военной спецоперации на Донбассе и введения ЕС антироссийских санкций, цены на газ повысились на 35%. Европейские страны стали использовать запасы, которые закончились за несколько дней. Позже стоимость снизилась на 15%, но все равно осталась высокой.
Санкции Запада касаются многих сфер деятельности государства и жизни людей. ЕС уже закрыл свое воздушное пространство для России, Ростуризм вывозит граждан из стран Европы. Санкции коснулись практически всех крупных банков, Россию также отключили от SWIFT. Компании Visa и Mastercard уже сообщили о готовности исполнять санкционные меры в отношении некоторых российских институций. Также в "черный список" попали некоторые представители РФ персонально.
Ранее "Дни.ру" писали, что страны ЕС готовятся арестовать имущество российских олигархов, "близких к правительству", о таком решении уже заявили Великобритания и Франция.