Новое разоблачение: окровавленная женщина с обложек западных СМИ оказалась из Центра спецопераций Украины

Западные и украинские СМИ используют любую возможность, чтобы показать "зверства", которые творят русские. В газетах и на сайтах публикуются материалы, в которых рассказывается о пострадавших украинцах: показываются кадры раненых женщин, детей и стариков, разбомбленных жилых домов. Правда, на поверку многие из подобных публикаций оказываются фейковыми.
Несколько дней назад на обложках популярных западных газет вроде Daily Mirror, Daily Mail, De Morgen и других показали фотографии окровавленной пожилой женщины. Журналисты заверяли, что она стала жертвой российских военных. Также в текстах оскорбительно высказывались в адрес правительства России, обвиняя его в поломанных судьбах мирного населения.
Однако, высока вероятность, что снимки, которые растиражировали западные издания, являются постановочными. Пользователи Сети узнали в женщине на фото сотрудницу центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины. Также они утверждают, что ранее она сыграла роль простой пенсионерки, взявшейся за оружие. В доказательство интернет-расследователи привели фотографии, на которых действительно фигурирует очень похожая женщина. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, что ранее уже неоднократно по Сети прокатывалась волна разоблачений украинских и западных фейков. Пару дней назад по телеграм-пабликам распространили кадры с горящей российской бронетехникой. Через некоторое время выяснилось, что на самом деле зрителям представили качественный фотомонтаж.