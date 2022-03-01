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Спецоперация на Украине
В Совфеде раскрыли будущее ДНР и ЛНР: Получат возможность нормально развиваться

В Совфеде раскрыли будущее ДНР и ЛНР: Получат возможность нормально развиваться

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков объяснил, что ждет ДНР и ЛНР.

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Сенатор отметил, что эти республики "получат возможность нормально развиваться", поскольку у них есть очень большой экономический потенциал. Он считает, что ДНР и ДНР могут быть вполне самодостаточными.

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Сергей Цеков уверен, что они будут зарабатывать достаточно средств на свое содержание, при этом сохраняя свою историю, культуру и ценности. "Республики получат возможность легально выстраивать экономические, политические, социальные связи с Россией. Люди будут свободно передвигаться", – отметил сенатор.

Цеков подчеркнул, что главное – то, что ДНР и ЛНР достигли мира на своей земле. Он добавил, что для России это легальные союзники, которые любят нашу страну и защищали ее с оружием в руках. "То, что мы их признали – это большая справедливость", – констатировал сенатор.

"Для мира это очередная оплеуха, что нельзя так поступать с людьми, которые хотят самоопределиться", – убежден Цеков. Он полагает, что признание независимости ДНР и ЛНР заставит США пересмотреть свою внешнюю политику.

Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 10:55 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость970775
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Не только дныр и лныр прекратят развиваться но и всей экономике педерации с нынешними санкциями будет полный кирдык Те кто еще не понял этого просто недоумки Завтра сами путина сметете от той жизни что к вам идет Полня изоляция...
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