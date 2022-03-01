"Уничтожение" российской бронетехники: Разоблачен очередной фейк о спецоперации на Украине

В Сети продолжают распространять недостоверную информацию о происходящем на Украине.

На Украине идет военная спецоперация, которую Россия начала на прошлой неделе. Владимир Путин назвал ее "вынужденной мерой", чтобы защитить Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Вместе с началом спецоперации в Сети стало появляться много видео о происходящем на востоке Незалежной, правда, не все они правдиво отражают действительность, а некоторые вообще являются фейком. Так, накануне по Интернету разлетелись кадры, на которых показана якобы российская бронетехника, охваченная пламенем.

Однако, как позже выяснилось, горящие машины не являются российскими, а то, что зрители увидели на видео – это магия монтажа. На самом деле, авторы роликов просто-напросто использовали кадры горящей украинской военной техники разных лет и накладывали на нее знаки, которые используют наши войска. Кроме того, если посмотреть внимательно, то можно заметить, что номера машин украинские.

О том, что на самом деле происходит на территории Незалежной, лучше всего рассказал американский продюсер и писатель Гонсало Лопес, который на данный момент находится в Киеве и честно признается, что опасается за свою жизнь. Но его тревога связана не с тем, что в стране развернута спецоперация. Всему виной толпы людей с оружием в руках, которое им раздали власти города. Он уверен, что владельцами снаряжений стали преступники, которые не боятся грабить людей на фоне происходящего.