Войска ДНР берут силовиков в кольцо: главное за ночь о спецоперации на Украине к 1 марта

Ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семенов сообщил, что народная милиция ДНР продвинулась на донецком направлении и берет украинских силовиков в кольцо. Он уверен, что скоро они начнут массово сдаваться.



По словам Семенова, войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Он добавил, что ежедневно силовики складывают оружие. Однако есть потери и со стороны ДНР.

Ветеран отметил, что у оставшейся части группировки ВСУ начинаются проблемы с топливом, боекомплектом, питанием и средствами снабжения. Семенов заявил, что как только кольцо замкнется, у силовиков окончательно упадет моральный дух, и они начнут массово сдаваться – как было в ВОВ под Сталинградом. Конкретного периода, когда это случится, эксперт не смог назвать.

Также в ходе спецоперации на Украине ВСУ за 15 минут обстреляли Горловку и Зайцево Южное. В ДНР сообщили, что было выпущено 14 мин и восемь снарядов. Это произошло в 06.15 и 06.30.

Кроме того, в ночь на 1 марта украинские войска совершили шесть обстрелов по трем населенным пунктам ЛНР. Об этом рассказали в представительстве республики в СЦКК.

Напомним, 21 февраля из-за обостренной ситуации российские власти решили признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

