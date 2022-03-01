"Освобождение от должностных обязанностей": заговорили о ближайшем будущем Зеленского

Астролог Ада Комракова рассказала, что ждет Владимира Зеленского.

Весь мир уже почти неделю следит за тем, что происходит на Украине. Общество, не только российское и украинское, поделилось на два лагеря: кто-то поддерживает все происходящее, а кто-то считает, что спецоперацию нужно остановить.

Срок правления нынешнего президента Украины подойдет к концу через два года, в 2024 году. Многие думают, что успеет правитель сделать за это время. А некоторые начинают размышлять о будущем страны, когда руководитель поменяется.

"Владимир Зеленский вошел в зону повышенной турбулентности, Сатурн в Водолее перешел в десятый дом карьеры и социального статуса в его натальной карте. Поэтому в 2022 году он будет переживать социальную трансформацию, которая завершится в этом же году освобождением от должностных обязанностей", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Астролог также объяснил, есть ли у бывшего юмориста план действий на ближайшее будущее. По словам эксперта, их, возможно, у главы нет.

"Транзит Лилит в Близнецах, что вышла в текущее время на его Асц, приковала к его персоне все мировое сообщество. У него нет конкретной тактики и плана действий, он находится в замешательстве и пытается играть в информационном поле, что не является его сильной стороной", – подытожила Комракова.