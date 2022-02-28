СМИ: Переговоры России и Украины завершились

В Белоруссии завершился первый раунд переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на информацию от корреспондентов с места событий.

Встреча началась 28 февраля в Гомельской области. Россию на заседании представляли помощник президента России Владимир Мединский, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, сотрудники Министерства обороны, Министерства иностранных дел России, а также администрации президента. От Украины на переговорах присутствовали советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы Министерства иностранных дел Николай Точицкий и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



