Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж

Российский лидер отреагировал на действия Запада в сложившейся ситуации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем указе Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета за рубежом.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины согласно указу президента страны Владимира Путина. Согласно декларации о принципах международного права, Россия поддержала ЛНР и ДНР по идеям равноправия и самоопределения народов. Путин подчеркивал, что НАТО вынудило Россию реагировать на происходящее радикальными способами, чтобы избежать более серьезного военного конфликта.

После начала спецоперации курсы валют пробили отметку в сто рублей. Запад ввел антироссийские санкции и обвинил Россию в нарушении международного права. При этом в Минобороны России подчеркивали не раз, что страна не собирается аннексировать Украину и занимается лишь демилитаризацией. Мирному населению ничего не угрожает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в ФРГ отреагировали на меры сдерживания со стороны России. В Германии назвали такие меры угрозой безопасности и всерьез обеспокоились.