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Спецоперация на Украине
Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж

Путин запретил россиянам переводить валюту за рубеж

Российский лидер отреагировал на действия Запада в сложившейся ситуации.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

В своем указе Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета за рубежом.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины согласно указу президента страны Владимира Путина. Согласно декларации о принципах международного права, Россия поддержала ЛНР и ДНР по идеям равноправия и самоопределения народов. Путин подчеркивал, что НАТО вынудило Россию реагировать на происходящее радикальными способами, чтобы избежать более серьезного военного конфликта.

После начала спецоперации курсы валют пробили отметку в сто рублей. Запад ввел антироссийские санкции и обвинил Россию в нарушении международного права. При этом в Минобороны России подчеркивали не раз, что страна не собирается аннексировать Украину и занимается лишь демилитаризацией. Мирному населению ничего не угрожает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в ФРГ отреагировали на меры сдерживания со стороны России. В Германии назвали такие меры угрозой безопасности и всерьез обеспокоились.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 18:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость967277
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это не спецоперация, это кровавая война !

Украина сталa вторым Афганистаном для военного преступника Рас-Путина,
сколько российских солдат уже погибло на украине?
Кремлевская цензура держит это в секрете
С начала вторжения Россия потеряла около 4300 военнослужащих, 146 танков, 27 самолетов и 26 вертолетов.Москва не публикует эти цифры.
Краткий обзор укро-СМИ:
"российскую армию полностью разгромили, а Путин слёзно просит выдать условия капитуляции".

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Гость967277
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России никогда не везло, когда правил Рас-Путин
Убей Рас-Путина и Россия снова добьется успеха!

Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.

Военный преступник - сукин сын Рас-Путин !
Гость967277
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Один народ, oдин Райх, oдин Фюрер Путин - фашисты не в Киеве, а в Москве.

Гитлера сегодня зовут ПУТИН.
Путин не хочет мира. Никто не нападает на Россию.
Может русские уже поняли. Это война!
Вместо того, чтобы использовать ресурсы их большой страны.

Но они не могут этого сделать, потому что власть в их стране принадлежит мафии и агентам КГБ.
Это тоталитарное государство.

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
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