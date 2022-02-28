Аналитик Колчин: Украину не интересует ход переговоров

Днем 28 февраля в Гомельской области, на берегу реки Припять, начались переговоры представителей России и Украины. Как заявили в офисе Владимира Зеленского. основной повесткой является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
Аналитик Павел Колчин считает, что украинская сторона хочет превратить переговорный процесс в имиджевый ход, пропагандировать свои идеи. Мол, представителей этой страны не интересует ход переговоров.
По словам эксперта, жители Украины хотят прекращения военных действий, однако из-за милитаристической пропаганды гражданам скажут, что переговоры не состоялись по не зависящим от украинской стороны причинам. На Западе же заявят, что Россия саботировала переговоры. Будут подменяться понятия из-за пиар-машины Украины, уверен Колчин.
Напомним, на прошлой неделе, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также договоры о дружбе и сотрудничестве. Позже российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. За происходящим следят "Дни.ру".