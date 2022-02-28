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Спецоперация на Украине
Аналитик Колчин: Украину не интересует ход переговоров

Аналитик Колчин: Украину не интересует ход переговоров

Руководитель департамента аналитических исследований Центра экспертного сопровождения политических процессов Павел Колчин высказался о начавшихся в Белоруссии переговоров украинской и российской делегаций.
прочитано 267 раз

Днем 28 февраля в Гомельской области, на берегу реки Припять, начались переговоры представителей России и Украины. Как заявили в офисе Владимира Зеленского. основной повесткой является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

Аналитик Павел Колчин считает, что украинская сторона хочет превратить переговорный процесс в имиджевый ход, пропагандировать свои идеи. Мол, представителей этой страны не интересует ход переговоров.

По словам эксперта, жители Украины хотят прекращения военных действий, однако из-за милитаристической пропаганды гражданам скажут, что переговоры не состоялись по не зависящим от украинской стороны причинам. На Западе же заявят, что Россия саботировала переговоры. Будут подменяться понятия из-за пиар-машины Украины, уверен Колчин.

Напомним, на прошлой неделе, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также договоры о дружбе и сотрудничестве. Позже российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. За происходящим следят "Дни.ру".

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Фото: Александр Кряжев / POOL / ТАСС
Автор: 28 февраля 2022, 17:12 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость967277
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«Аэрофлот» прекращает летать в Европу с 28 февраля
ведь в сибирских гулагах тоже красивая природа!

Один народ, oдин Райх, oдин Фюрер Путин - фашисты не в Киеве, а в Москве.

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Гость967277
Пожаловаться Ответить
Один народ, oдин Райх, oдин Фюрер Путин - фашисты не в Киеве, а в Москве.
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