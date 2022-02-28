Сирия поддержала спецоперацию России на Украине

Луна Шибль выступила с заявление относительно военной спецоперации России на Украине. "Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так сегодня и в военном плане", – высказалась представитель страны. Она отметила, что любая страна может защищаться в случае военных действий.
После начала военной спецоперации 24 февраля страны Запада стали вводить жесткие антироссийские санкции. На данный момент все воздушное пространство ЕС заблокировано для Российской авиации, наложены санкции на банки, некоторые европейские вузы даже говорят об отчислении российских студентов.
Сейчас проходят переговоры России и Украины о нормализации ситуации. Делегации встретились на белорусской территории в районе реки Припять. Напомним, стороны договорились, что сядут за стол переговоров без предварительных условий. В составе делегации от России представители МИД, Министерства обороны и сотрудники администрации президента. Среди украинских представителей председатель фракции "Слуга Народа"Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Ранее военную спецоперацию на Донбассе поддержало правительство Мьянмы.