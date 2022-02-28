Российских туристов вывезут из-за рубежа по гуманитарным каналам

Заместитель председателя правительства Российской Федерации поручил Ростуризму, Минтрансу и МИДу организовать вывоз российских туристов, которые остались за рубежом в связи с ситуацией на Украине. "Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам", – говорится в сообщении.
Ранее российский туроператоры перестали продавать туры в несколько популярных стран – Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Подобные меры стали ответом на антироссийские санкции. Евросоюз закрыл все воздушное пространство для российской авиации, в ответ на это РФ также ограничила полеты для ряда европейских авиакомпаний.
В настоящее время в Гомельской области, в районе реки Припять проходят переговоры между Россией и Украиной. Вчера стороны договорились о проведении встречи и сформировали делегации. На переговорах обсуждается ситуация на Украине и дальнейшие планы по международным отношениям.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания ДНР и ЛНР.