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Спецоперация на Украине
Российские новостные издания подверглись атаке хакеров: Взломано несколько сайтов

Российские новостные издания подверглись атаке хакеров: Взломано несколько сайтов

Днем 28 февраля ряд российских СМИ подвергся атаке хакеров.

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Из-за атаки был заблокирован ряд сайтов отечественных средств массовой информации. Пропал доступ к страницам ТАСС, Москва 24, "Коммерсант", РБК, Экспресс-газета, "Фонтанка", "Известия", а также PeopleTalk и E1.

Вместо главной страницы сотрудникам изданий начали выскакивать провокационные сообщения с призывами остановить военные действия на Украине. Хакеры подписались как "неравнодушные журналисты России".

Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная операция. Ранее за помощью к России обратились народные республики ДНР и ЛНР, которые Владимир Путин признал в начале прошлой недели, 21 февраля.

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Фото: pixabay.com
Автор: 28 февраля 2022, 14:28 Источник: Mash • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость967277
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Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Гость967277
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Позор России!
Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.
Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России
Гость967277
Пожаловаться Ответить
России никогда не везло, когда правил Рас-Путин
Убей Рас-Путина и Россия снова добьется успеха!

Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.

Военный преступник - сукин сын Рас-Путин !
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