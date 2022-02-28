Российские новостные издания подверглись атаке хакеров: Взломано несколько сайтов

Из-за атаки был заблокирован ряд сайтов отечественных средств массовой информации. Пропал доступ к страницам ТАСС, Москва 24, "Коммерсант", РБК, Экспресс-газета, "Фонтанка", "Известия", а также PeopleTalk и E1.
Вместо главной страницы сотрудникам изданий начали выскакивать провокационные сообщения с призывами остановить военные действия на Украине. Хакеры подписались как "неравнодушные журналисты России".
Напомним, 24 февраля на территории Украины началась специальная операция. Ранее за помощью к России обратились народные республики ДНР и ЛНР, которые Владимир Путин признал в начале прошлой недели, 21 февраля.