Появились кадры из зала проведения переговоров между Россией и Украиной

Накануне Россия и Украина договорились о переговорах, которые было решено провести на территории Беларуси близ реки Припять. На данный момент встреча началась, в Сети появились кадры из зала, где пройдет заседание, сообщает Пятый канал. Делегации готовятся приступить к обсуждению.
Напомним, стороны договорились, что сядут за стол переговоров без предварительных условий. В составе делегаций от России представители МИД, Министерства обороны и сотрудники администрации президента. Среди украинских представителей председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Европейские страны стали вводить санкции против России с целью урегулирования конфликта. 27 февраля страны приняли решение провести переговоры. На данный момент для РФ закрыли все воздушное пространство ЕС, наложили санкции на банки, усложнили процедуру получения виз.