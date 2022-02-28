Переговоры России и Украины Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Понедельник
28 февраля
Лента новостей
14:58
Украинские военнопленные о плане нападения на Донбасс: Киев готовил операцию
14:54
"Стрелять на поражение": Мэр украинского города дал указание не жалеть мародеров
14:52
"Убегали под обстрелами": Мать с детьми на руках пряталась от бомбежек Киева
14:52
"Ты давно вырезала меня из своей жизни": вероятный отец ребенка обратился к беременной Фриске
14:43
"Симпсоны" предсказали военную спецоперацию на Украине
14:43
"Срок даю!": Кадыров пригрозил европейским лидерам ответными санкциями
14:42
Российских туристов вывезут из-за рубежа по гуманитарным каналам
14:33
Российских студентов отчисляют из европейских вузов – Москалькова
14:28
Российские новостные издания подверглись атаке хакеров: Взломано несколько сайтов
14:28
Увеличение ставки ЦБ: Что это значит для россиян
14:18
Появились кадры из зала проведения переговоров между Россией и Украиной
14:11
Народ забил тревогу из-за пропажи сознавшейся в смертельной болезни Варум: Не молчите!
14:06
Начались переговоры России и Украины
14:01
Зеленский взмолился о срочном принятии Украины в ЕС по спецпроцедуре
13:53
"Болит уже два года": откладывающая лечение звезда "Склифосовского" сообщила о страданиях
13:35
Срочно: Умер артист Морозов
13:29
Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
13:23
"Смогут искупить вину": Зеленский освобождает зэков для участия в боевых действиях
13:18
"Народ в очередях": Местные о происходящем на Украине
13:11
Лужина в порошок стерла Кудрявцеву: Надо иметь уважение
13:06
Сын рассказал об уходе 70-летнего Олега Газманова
13:01
Эксперты сообщили о вреде хлеба для отдельной категории людей
12:57
Минобороны: Российская авиация контролирует небо над всей Украиной
12:42
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией на вертолетах
12:25
Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 7 марта
12:22
"У меня десятка два таких же детей": звезда сериала "Мажор" отказалась от внебрачной дочери
12:17
Заявлено о сроках окончания спецоперации на Украине
12:16
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
12:10
Украинская армия отступает: В ДНР поставили на "стоп" всеобщую мобилизацию
12:00
Почему Украина отправилась на переговоры с Россией через Польшу
11:42
Басков, Канделаки и Газманов подверглись атакам: Их номера слили в сеть
11:32
"Конечно, есть": Захарова о друзьях России в мире после спецоперации на Украине
11:26
Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор
11:24
Бастрыкин: Случаи пыток российских пленных на Украине будут зафиксированы и расследованы
11:23
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
11:18
"Неадекватное восприятие действительности": что творится с украинцами и русскими
11:04
Много решений и много выводов: Представитель украинской делегации о переговорах
10:52
"Я альфонс": Плюнувший в Лолиту Шаляпин раскрыл свое истинное лицо
10:48
Президент Бразилии раскритиковал избравших президентом Зеленского: Судьбу страны определяет комик
10:48
Ударил кулаком: неизвестный наказал Глафиру Тарханову за нарушение на дороге
10:46
Глава Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС
10:36
Toyota Camry GR: найди все отличия
10:16
ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине
10:05
Дипломат Боррель: Россия подготовилась к санкциям
09:48
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
09:28
Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами
09:22
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
09:07
Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе
09:02
Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов
08:51
Резервы и активы ЦБ России попали под санкции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Что известно о переговорах России и Украины
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Зеленский взмолился о срочном принятии Украины в ЕС по спецпроцедуре

Зеленский взмолился о срочном принятии Украины в ЕС по спецпроцедуре

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Евросоюз немедленно принять его страну в свои ряды. Он считает, что Незалежная это заслужила.
прочитано 261 раз

Политик предложил Брюсселю срочно начать данный процесс по ускоренной процедуре. К ЕС украинский лидер обратился в своем телеграм-канале.

ПО ТЕМЕ

"Смогут искупить вину": Зеленский освобождает зэков для участия в боевых действиях

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Владимир Зеленский отметил, что Украина благодарна партнерам за то, что они с ними. При этом он подчеркнул, что цель Незалежной — быть вместе со всеми европейцами на равных.

Президент Украины добавил, что считает это справедливым, и Украина это заслужила. Он убежден, что убежден, что принятие Украины в Евросоюз возможно.

С таким заявлением Владимир Зеленский обратился перед стартом переговоров между делегациями Украины и России, которые проходят 28 февраля в белорусском Гомеле. Своими целями на переговорах Киев назвал прекращение огня и вывод российских военных.

Глава нашей делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия готова выйти "на какие-то договоренности как можно быстрее". При этом он подчеркнул, что договоренности должны быть "в интересах обеих сторон".

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать спецоперацию на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. Целью операции российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 14:01 Источник: Телеграм-канал Владимира Зеленского ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость967277
Пожаловаться Ответить
это не спецоперация, это кровавая война !

Украина сталa вторым Афганистаном для военного преступника Рас-Путина,
сколько российских солдат уже погибло на украине?
Кремлевская цензура держит это в секрете
С начала вторжения Россия потеряла около 4300 военнослужащих, 146 танков, 27 самолетов и 26 вертолетов.Москва не публикует эти цифры.
Краткий обзор укро-СМИ:
"российскую армию полностью разгромили, а Путин слёзно просит выдать условия капитуляции".

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Гость967277
Пожаловаться Ответить
Алексей
Владимир Александрович Зеленский!!!!

Когда закочится спецоперация по освобождению
Украины от вас лично, от ваших преспешников и ваших хозяев - украинских алегархов, американцев, евросоюза,
вы и ваши пособники предстанут перед судом Украинского народа,
Вы - Владимир Александрович Зеленский ответите за запрет русского языка
на Украине, вы ответите за всё - по законы и справедливости!!!
России никогда не везло, когда правил Рас-Путин
Убей Рас-Путина и Россия снова добьется успеха!

Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.

Военный преступник - сукин сын Рас-Путин !
Гость967277
Пожаловаться Ответить
Позор России!
Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.
Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон

Яркая судьба телеведущего
Спецоперация на Украине

Зеленский взмолился о срочном принятии Украины в ЕС по спецпроцедуре

Президент Незалежной обратился к лидерам Европы
Шоу-бизнес

Народ забил тревогу из-за пропажи сознавшейся в смертельной болезни Варум: Не молчите!

Певица исчезла с радаров
Шоу-бизнес

Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе

Замершая беременность

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году

Здоровье

Когда ждать улучшения ситуации с коронавирусом в России: Мнение иммунолога
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+