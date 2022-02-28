"Народ в очередях": Местные о происходящем на Украине

Очевидцы событий в Киеве и Харькове высказались об обстановке в городах. Жительница Киева, которая находится в одном из спальных районов, заявила, что в городе тихо, закончился комендантский час. "Народ в очередях, ждут открытия магазинов. Работают в основном большие магазины типа", – отметила очевидица. Она добавила, что мелкие частные магазинчики еще закрыты. Другие жители спальных районов тоже говорят о затишье, однако на улицу выходить они пока не планируют, сообщает ФАН.
Ситуация в Харькове хуже, в Сети появляются пугающие видео, а очевидцы говорят о дефиците продовольствия. "В Харькове уже проблемы с продуктами. В тех магазинах, где есть хоть что-то, обычный хлеб резко подорожал до 40 гривен за буханку. Люди возмущаются", – пишут пользователи. Стоит отметить, что по нынешнему курсу 40 гривен – это почти 135 рублей.
Ранее Министерство обороны РФ заявило, что Россия контролирует все небо над Украиной. Также ведомство заявило, что открывает гуманитарный коридор для киевлян. По трассе Киев—Васильков можно беспрепятственно покинуть столицу.
Накануне Россия и Украина договорились о проведении переговоров. Встреча пройдет в районе реки Припять на территории Беларуси. Делегации уже прибыли на место встречи и готовятся начать заседание.