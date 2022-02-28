Отказалась променять Россию на США, а теперь попала под санкции вместе с RT: что стало с Симоньян

Сегодня о достижениях Маргариты Симоньян едва ли не слагают легенды. Уже больше 15 лет она является главным редактором известного телеканала Russia Today, лидером мнений и важной частью современных реалий страны. Но далеко не все согласны с тем, что журналистка несет в массы.

Маргарита Симоньян появилась на свет в 1980 году и росла в бедной семье. Во многом именно упорство и мечта вытащить близких из нищеты помогли журналистке добиться всего, что она сегодня имеет. Маргарита научилась читать еще в детском саду, а в школе и вовсе была отличницей. Неудивительно, что именно ей в свое время выпал шанс поехать учиться в США по обмену. Девушка не стала упускать такую возможность, но не захотела оставаться за границей насовсем и вскоре вернулась на родину, несмотря на чужие уговоры.

Окончив школу с отличием, Маргарита поступила на журналистику и получила работу на телеканале "Краснодар". Уже в 19 лет девушка проявила невероятное мужество, отправившись в Чечню как военный корреспондент. Серия репортажей из горячих точек принесли Симоньян не только славу и первые награды, но и стремительный взлет по карьерной лестнице. В 2000 году, спустя год после начала работы, Маргарита стала главным редактором, а в 2001 году ей и вовсе предложили должность в ВГТРК.

Журналистка продолжила выезжать в горячие точки, вскоре получила работу в "Вестях" в Москве и уже через два года поехала в Беслан – освещать захват заложников в школе. В 2005 году Маргарита Симоньян стала главным редактором едва созданного Russia Today. У многих возникали вопросы, почему на такую важную должность берут молодую журналистку. Однако Симоньян идеально соответствовала двум требованиям: не видела советские новости и имела свой взгляд на то, как должно выглядеть российское вещание для иностранцев.

К своим 42 года Маргарита Симоньян не только построила успешную карьеру и вошла в список Forbes как одна из самых влиятельных женщин, но и нашла свое счастье в личной жизни. Уже в 12 лет девушка заявила родителям, что не собирается связывать себя узами брака. Уже тогда Маргарита понимала, что хочет многого добиться, к тому же, замужество не входило в список ее желаний. Само собой, в жизни Симоньян были мужчины, но на первом месте всегда оставалась карьера. Все изменилось после встречи с Тиграном Кеосаяном, который стал главной любовью журналистки и отцом ее детей.

На момент знакомства с Маргаритой Симоньян режиссер был женат на Алене Хмельницкой. Дружеское общение и несколько встреч быстро перетекли в серьезное чувство. Удивительно, но Кеосаяну удалось совершить практически невозможное: он оставил семью ради новой возлюбленной, но при этом сохранил с бывшей женой теплые отношения. Знаменитая пара вместе уже 10 лет, но до сих пор не узаконила свои отношения – на пути все время были какие-то препятствия. Супруги растят восьмилетнюю дочь Марьяну, семилетнего сына Баграта и двухлетнюю малышку Маро.

На Маргариту Симоньян регулярно обрушивается критика общественности, к тому же, она давно не может похвастаться хорошим отношением к себе других стран. Но главному редактору PT, кажется, все нипочем. Журналистку не пугают наложенные на нее санкции США, ведь, по словам Симоньян, у нее нет там ни счетов, ни недвижимости, хотя о ее якобы несметных богатствах уже давно слагают легенды. Теперь Евросоюз решил запретить Russia Today и Sputnik, но на это у главного редактора тоже нашелся ответ. Как передает RT, Маргарита Симоньян заявила, что ни один сотрудник не будет сокращен.