Минобороны: Российская авиация контролирует небо над всей Украиной

На территории Украины продолжается военная спецоперация с целью защитить Донбасс. Итогом четвертого дня стало то, что Россия смогла установить контроль над небом во всех районах Незалежной.
Как передает "Пятый канал", Минобороны отчитались об убыли украинской стороны. Так, сообщается, что ВКС РФ обезвредили военную технику армии Незалежной, среди которой восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой – в воздухе.
По словам генерал-майора Конашенкова, в общей сложности с момента старта спецоперации было поражено 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Кроме того, были обезврежены 766 единиц военной техники, в числе которых танки, бронированные машины, полевая артиллерия, минометы и специальные военные автомобили.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, что Минобороны РФ был организован гуманитарный коридор. Кроме того, ведомство сообщило населению Киева, что оно может покинуть город при желании по трассе Киев—Васильков. Отмечается, что путь будет для людей безопасным.