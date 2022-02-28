Пять советов: как не поддаваться панике, читая новости

Психолог Елена Мильто рассказала, как справиться с паникой.

В психологии есть термин "футурофобия" – страх перед будущим. Когда человек находится в постоянной тревожности, нарастающей не только от негативных событий, но и позитивных, когда обуревают сомнения в том, что мы не справимся с потенциальными сложностями, важно начать эффективно работать со страхами, чтобы не стать их рабами.

Не оставайтесь в одиночестве

Когда мы постоянно думаем об одном и том же, это превращается в одержимость и приводит к психосоматическим болям. Что делать? Разговаривать. Но тщательно подбирая собеседника, а если сомневаетесь, кто из вашего окружения это может быть, то обращайтесь к психологу.

Сделайте ситуацию понятнее

Мы боимся неизвестности, как боялись в детстве темноты. Неконтролируемый страх способен привести к паническим атакам, хроническим депрессиям и пр. Что делать? Анализировать, упрощать.

1. Спросите себя "зачем?" прежде чем что-то делать. Например, включать новости, листать сети – не слишком ли много там негатива и противоречивой информации?

2. Включите осознанность. Заставьте себя слышать происходящее, видеть окружающее, чувствовать того, кто рядом и себя, осязать запахи, ощущать вкусы в моменте. Проживите сложный день.

3. Добавьте обыденности. Испеките блины, погуляйте с питомцем, сядьте пить чай всей семьей. Это успокоит и поможет не поддаваться тревоге.

Научитесь останавливаться

Если вы поймали себя на том, что испытываете негативные эмоции, воспользуйтесь упражнением "Стоп". То есть остановите себя любым подходящим способом: закройте рукой рот, уйдите в другую комнату, поменяйте положение тела, отойдите от раздражителя (будь то человек или гаджет).

Станьте гибче

Психологическая гибкость предполагает умение учитывать ситуацию и менять позицию, подстраиваясь под обстоятельства. Что делать? Начать двигаться. Ринуться в бой с неизвестностью эффективнее, чем поддаться на ее уловки. Движение, планирование и реализация плана – это шанс не попасть в ловушку паники и страха.

Не теряйте контроль

Паника – это потеря контроля над ситуацией, когда ощущение ужаса так велико, что за ним нет логики и рациональности. В панике обычно срабатывают самые первичные инстинкты, когда "дерись или умри". Что делать? Выводить себя из этого состояния.

Всем помогает разное: помолиться, подышать, встать под душ, выпить 10 глотков воды. Наблюдайте за собой, что помогает именно вам?

Нам всем важно понять, что страхи и панику нельзя игнорировать. Войдя в нашу жизнь, они способны стать ее хозяевами. Поэтому только поменяв привычный мыслительный уклад, включив в себе мышление эффективного человека, у нас точно появится шанс избавиться от страхов, подкачать правильные ментальные привычки и сделать свою жизнь эффективнее, а значит, тратить меньше (времени, денег, эмоций, здоровья и пр.), а получать больше (денег, положительных эмоций, времени на себя, хорошие отношения с окружающими).