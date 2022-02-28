Заявлено о сроках окончания спецоперации на Украине

Специалист заявил, что спецоперация уже на половине пути, он согласен с военными экспертами, которые считают, что она продлится не более двух недель. "Все зависит от конкретных обстоятельств, как сама военная операция проходит. Сейчас, как признают все, мы находимся в высшей точке самого противостояния", – отметил Джаралла.
Политолог также отметил, что российские военные ведут себя корректно по отношению к мирному населению. Он заявил, что приход России обеспечил бесперебойные продовольственные коридоры, а также блокировку городов от диверсий. Армия РФ получила приказ не обстреливать жилые дома, добавил эксперт.
Напомним, накануне Россия и Украина договорились о переговорах на территории Беларуси близ реки Припять. Делегации уже прибыли в назначенное место и готовятся начать встречу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР. Страны Запада продолжают вводить жесткие антироссийские санкции в целях урегулирования конфликта.