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Спецоперация на Украине
Украинская армия отступает: В ДНР поставили на "стоп" всеобщую мобилизацию

Украинская армия отступает: В ДНР поставили на "стоп" всеобщую мобилизацию

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как обстоят дела в республике на фоне спецоперации на Украине.

Продолжение: Заявлено о сроках окончания спецоперации на Украине

прочитано 292 раза

Спецоперация, которую начала Россия на прошлой неделе, была названа Владимиром Путиным "вынужденной мерой", которая призвана защитить Донбасс.

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Судя по всему, все идет по плану. Накануне глава ДНР, независимость которой Россия признала 21 февраля, поделился новостями о ситуации на территории республики. Ранее там была объявлена всеобщая мобилизация. Однако сейчас ее решили приостановить, так как необходимое число людей для защиты территорий уже набрано.

По словам Дениса Пушилина, несмотря на паузу в процессе мобилизации, операция в республике не останавливается, причем он подтвердил тот факт, что украинские силовики отступают.

"Освобождение населенных пунктов от вооруженных формирований Украины идет полным ходом. Продвигаемся медленно, но уверенно", – сказал глава ДНР.

Ранее Пушилин уже высказывался по поводу успеха спецоперации. Он заявлял, что силовики из Украины сдаются, а причиной этого назвал понимание военным бесперспективности.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Автор: 28 февраля 2022, 12:10 Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость967277
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это не спецоперация, это кровавая война !

Украина сталa вторым Афганистаном для военного преступника Рас-Путина,
сколько российских солдат уже погибло на украине?
Кремлевская цензура держит это в секрете
С начала вторжения Россия потеряла около 4300 военнослужащих, 146 танков, 27 самолетов и 26 вертолетов.Москва не публикует эти цифры.
Краткий обзор укро-СМИ:
"российскую армию полностью разгромили, а Путин слёзно просит выдать условия капитуляции".

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Гость970693
Пожаловаться Ответить
Гость970693
Да хватит уже одно и то же на каждой странице! Иди в ЖЖОППУ!!!! ЗАДРАЛА КОЗА ШЕЛУДИВАЯ!!! Я не фанатею от Путина, но 8 лет уничтожения народа в ДНР и ЛНР, никого не оставляют равнодушными! А убитые, растерзанные взрывами невинные дети???!!! Так, что заткнись, бандерлог! У вас там у всех руки по локоть в крови невинных людей! БАНДЕРЛОГИ!!! И хорош здесь <цензура> чат своими ввоннючими комментами!!! Смени заезженную пластинку, ушлепина!!!
Ззаассееррать чат!!!
Гость970693
Пожаловаться Ответить
Гость967277
это не спецоперация, это кровавая война !

Украина сталa вторым Афганистаном для военного преступника Рас-Путина,
сколько российских солдат уже погибло на украине?
Кремлевская цензура держит это в секрете
С начала вторжения Россия потеряла около 4300 военнослужащих, 146 танков, 27 самолетов и 26 вертолетов.Москва не публикует эти цифры.
Краткий обзор укро-СМИ:
"российскую армию полностью разгромили, а Путин слёзно просит выдать условия капитуляции".

Слава Украине! 💙💛 смерть фашистам Кремля!
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
русские оккупанты идите домой!
Да хватит уже одно и то же на каждой странице! Иди в ЖЖОППУ!!!! ЗАДРАЛА КОЗА ШЕЛУДИВАЯ!!! Я не фанатею от Путина, но 8 лет уничтожения народа в ДНР и ЛНР, никого не оставляют равнодушными! А убитые, растерзанные взрывами невинные дети???!!! Так, что заткнись, бандерлог! У вас там у всех руки по локоть в крови невинных людей! БАНДЕРЛОГИ!!! И хорош здесь <цензура> чат своими ввоннючими комментами!!! Смени заезженную пластинку, ушлепина!!!
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