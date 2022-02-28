"Конечно, есть": Захарова о друзьях России в мире после спецоперации на Украине

Официальный представитель МИД России появилась в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", где ответила на вопросы о том, как будут строиться отношения России с другими странами после урегулирования ситуации на Украине. На вопрос о дружественных государствах Захарова ответила категорично: "Конечно, есть". В первую очередь она выделила Китай, сообщает Царьград.
"Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты", – высказалась дипломат. Что касается стран Запада, представитель МИД заявила, что они "подняли лапу" на традиции и ценности. По ее мнению, мир вступил "в эпоху подмены глобальных понятий и принципов", когда "правда подменяется ложью".
Напомним, накануне Россия и Украина договорились о проведении переговоров на белорусской территории близ реки Припять. Российская делегация уже готова и ожидает прибытия оппонентов, встреча должна начаться в районе полудня 28 февраля.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Реакция стран Запада не заставила себя жать, они начали вводить жесткие антироссийские санкции с целью урегулирования конфликта.