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Спецоперация на Украине
Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор

Срочно: Жителям Киева открыли гуманитарный коридор

В Министерстве обороны России сделали заявление о том, что жители украинской столицы могут беспрепятственно уехать из города по трассе Киев—Васильков.

Продолжение: "Конечно, есть": Захарова о друзьях России в мире после спецоперации на Украине
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Ведомство организовало гуманитарный коридор. По данным Минобороны, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск, Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.

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Согласно заявлению ведомства, все находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. В Минобороны заверили, что это направление открыто и безопасно.

Также там отметили, что в Киеве "бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов", которые получили оружие в результате "преступного решения властей" о раздаче его населению.

Напомним, наша страна проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса с 24 февраля. Такой приказ отдал президент страны Владимир Путин. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. Затем он предложил российскому лидеру провести переговоры. Диалог назначен на 28 февраля в белорусском Гомеле.

По словам Владимира Путина, у России нет желания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятся только по военным объектам, городам Украины ничего не угрожает.

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Фото: Michael Nigro / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 11:26 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость970654
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Гость970654
В Югославии был гуманитарный коридор с натовским подтекстом , а на Украине гуманитарный коридор с российским подтекстом , была такая игра в бывшей ГДР, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, немцы после войны хвалились , что научили русских воевать в современной войне , а теперь Америка научила Россию современной войне , и Россия оказалась лучше своего учителя Америки , по не воле США, как во вторую мировую с Германией.
Русские долго запрягают, но быстро ездят .
Гость970654
Пожаловаться Ответить
В Югославии был гуманитарный коридор с натовским подтекстом , а на Украине гуманитарный коридор с российским подтекстом , была такая игра в бывшей ГДР, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, немцы после войны хвалились , что научили русских воевать в современной войне , а теперь Америка научила Россию современной войне , и Россия оказалась лучше своего учителя Америки , по не воле США, как во вторую мировую с Германией.
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