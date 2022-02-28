ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине

С прошлой недели на востоке Украины продолжается военная спецоперация, начатая Россией с целью защиты Донбасса. Свое недовольство решением главы государства высказали многие страны – к ним подключилась и Международная федерация футбола.
Как передает URA.ru, ФИФА заявили, что пока ситуация в Незалежной не выправится, в отношении российской сборной по футболу будут действовать определенные ограничения. Во-первых, команде запрещается использовать свой флаг и гимн во время матчей. Кроме того, игроки из РФ смогут принимать участие в соревнованиях под названием "Российский футбольный союз". И это еще не все. ФИФА ввела официальный запрет на организацию международных матчей в России, а домашние матчи будут проводиться на нейтральной территории, причем зрителей на стадионах не будет.
В федерации футбола к тому же заявили, что, возможно, это не последние санкции в отношении спортсменов из РФ. Не исключено, что их могут вообще отстранить от соревнований.
Ранее "ДНИ.ру" рассказывали, что сборная Польши выступила против проведения стыкового матча с российскими футболистами. Такое решение напрямую связано со спецоперацией на территории Украины.