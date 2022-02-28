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Спецоперация на Украине
ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине

ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине

Ограничения из-за проведения спецоперации на Украине коснулись и российских спортсменов.
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С прошлой недели на востоке Украины продолжается военная спецоперация, начатая Россией с целью защиты Донбасса. Свое недовольство решением главы государства высказали многие страны – к ним подключилась и Международная федерация футбола.

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Как передает URA.ru, ФИФА заявили, что пока ситуация в Незалежной не выправится, в отношении российской сборной по футболу будут действовать определенные ограничения. Во-первых, команде запрещается использовать свой флаг и гимн во время матчей. Кроме того, игроки из РФ смогут принимать участие в соревнованиях под названием "Российский футбольный союз". И это еще не все. ФИФА ввела официальный запрет на организацию международных матчей в России, а домашние матчи будут проводиться на нейтральной территории, причем зрителей на стадионах не будет.

В федерации футбола к тому же заявили, что, возможно, это не последние санкции в отношении спортсменов из РФ. Не исключено, что их могут вообще отстранить от соревнований.

Ранее "ДНИ.ру" рассказывали, что сборная Польши выступила против проведения стыкового матча с российскими футболистами. Такое решение напрямую связано со спецоперацией на территории Украины.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 10:16 Источник: Официальный сайт ФИФА ✓ Надежный источник

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