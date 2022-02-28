Глава Еврокомиссии: Украина должна вступить в ЕС

На сегодняшний день западные страны думают, как противостоять России. По словам главы Еврокомиссии, в будущем они планируют принять Украину в состав Европейского Союза. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
Политики отмечают, что европейские страны считают Украину частью Европы, а потому убеждены, что со временем она должна примкнуть к их альянсу. Они также заявили о тесном сотрудничестве между странами и о разделении Украиной западных идеалов.
Стоит отметить, что украинский лидер ранее общался с главой евросовета. Политики как раз-таки обсуждали вопрос принятия Украины в Евросоюз. По всей видимости, в будущем Украина сможет добиться того, к чему стремилась на протяжении многих лет. Кроме того, члены НАТО также не исключают, что в будущем Украину примут и в этот альянс.
Напомним, что страны запада встали на поддержку Украины после того, как Россия начала на территории страны "специальную операцию". Уже на протяжении нескольких дней вводятся разнообразные санкции, которые затронут различные отрасли: от экономики до культуры и спорта. Например, практически все страны Европы закрыли небо для российских самолетов, также с этого года наша страна больше не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".