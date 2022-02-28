Дипломат Боррель: Россия подготовилась к санкциям

Жозеп Боррель отметил, что России подготовилась к санкциям. По его словам, Европа не в состоянии заблокировать резервы российского Центрального банка, которые находятся в Москве или Китае. Дипломат добавил, что в последние годы наша страна в большинстве размещала свои резервы в странах, где их было бы невозможно заблокировать.
Кроме того, Боррель заявил, что Россия готовилась к подобной ситуации, уходя от доллара и вкладывая средства в евро и китайские юани, передает телеканал "360". Однако санкции в состоянии заморозить порядка половины всех финансовых активов Центробанка.
Напомним, ранее Евросоюз, Соединенные Штаты, Великобритания и Канада приняли решение заморозить активы Центробанка России. Более того, из системы SWIFТ исключат все российские банки, попавшие под санкции. Возможно также отключение других банков.
Как писали "Дни.ру", российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, оставят в системе SWIFT. Запад боится дефицита топлива и роста цен на него на мировых рынках. Ранее один из руководителей Ashurst LLP Росс Дентон заявил, что Россия разрабатывает свою систему, которая будет работать параллельно SWIFT.