Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами

На востоке Украины продолжается военная спецоперация, которую на прошлой неделе начала Россия, чтобы защитить Донбасс. С вынужденными мерами оказались не согласны многие страны, в том числе и США, которые уже ввели санкции против РФ.
Как оказалось, на территории штатов также вводятся ограничения. Например, накануне глава Нью-Йорка Кэти Хокул подписала указ о том, что местные жители, которые сотрудничают с российскими организациями, должны немедленно разорвать с ними любые деловые отношения. Свое решение она опубликовала на своей странице в "Твиттере", таким образом указав на то, что Нью-Йорк поддерживает украинскую сторону.
К слову, сегодня стало известно о новом пакете санкций, утвержденном Евросоюзом. Туда вошла пункты об отключении некоторых банков РФ от системы SWIFT, запрет на посадку, взлет и перелет любых российских самолетов. Кроме того, главы МИД 27 стран увеличили черный список бизнесменов и "представителей элит".