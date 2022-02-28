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Спецоперация на Украине
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Страна ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц государства. Такой информацией поделился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
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Политик заявил, что это финансовые ограничения и запреты на поездки. Санкции помимо российского лидера касаются ряда постоянных членов Совбеза нашей страны: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, передает телеканал "360".

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Недавно санкции в отношении президента России ввели Великобритания, Евросоюз и Соединенные Штаты. Все они носят финансовый характер и касаются счетов за границей.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит сбережения в банке "Россия". Этот банк тоже попал под санкции.

Напомним, 24 февраля президент России объявил о старте военной спецоперации на Украине по защите Донбасса. Многие страны отнеслись с негативом к решению Владимира Путина и поголовно стали объявлять о санкциях. Евросоюз не остался в стороне, 28 февраля одобрив новый пакет ограничений для России. Как писали "Дни.ру", ранее глава Польши выступил с заявлением о необходимости принять Украину в список членов Евросоюза.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 09:22 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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