Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Политик заявил, что это финансовые ограничения и запреты на поездки. Санкции помимо российского лидера касаются ряда постоянных членов Совбеза нашей страны: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, передает телеканал "360".
Недавно санкции в отношении президента России ввели Великобритания, Евросоюз и Соединенные Штаты. Все они носят финансовый характер и касаются счетов за границей.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит сбережения в банке "Россия". Этот банк тоже попал под санкции.
Напомним, 24 февраля президент России объявил о старте военной спецоперации на Украине по защите Донбасса. Многие страны отнеслись с негативом к решению Владимира Путина и поголовно стали объявлять о санкциях. Евросоюз не остался в стороне, 28 февраля одобрив новый пакет ограничений для России. Как писали "Дни.ру", ранее глава Польши выступил с заявлением о необходимости принять Украину в список членов Евросоюза.