Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Понедельник
28 февраля
Лента новостей
08:46
Главное за ночь о спецоперации на Украине: все подробности
08:41
В Подмосковье задержали подозреваемого в распространении наркотиков
08:36
ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине
08:02
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
07:51
Прогноз погоды в Москве с 28 февраля по 6 марта – сведения от синоптика
07:39
Заявлено об ограничении работы Telegram в России
06:43
Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше
04:09
Беда дома: обнародована причина внезапного исчезновения Киркорова
02:32
Ревенко из "Танцев со звездами" сообщила о проблемах с психикой
00:16
Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения
22:19
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
20:35
Дальнейшая судьба загремевшего в психбольницу Валерия Николаева
19:56
В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине
19:33
Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение "Мрии"
18:11
Что известно о переговорах России и Украины
17:59
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ более серьезного оружия
17:32
Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России
17:09
Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО
16:52
Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе
16:21
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
16:05
Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни
15:40
Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле
15:01
Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко
14:18
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов
14:18
Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц
13:42
Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине
13:29
Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине
13:08
Зеленский сделал заявление о переговорах России и Украины в Минске
12:47
"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку
12:37
В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением
11:58
Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
11:55
Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля
11:44
Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева
11:17
Напуганный дефицитом топлива Запад принял важное решение по SWIFT
11:12
Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами
08:10
К чему снится обрыв
06:14
Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует
04:09
Забравшаяся на статного жеребца Волочкова раздвинула ноги: Попробуй отдаться
02:16
"Моя любовь": Дубцова о воссоединении с бывшим мужем
22:08
Тяжелобольной беременной жене шефа Ивлева потребовалась операция
19:58
На Первом канале рассказали о судьбе "Вечернего Урганта" после снятия с эфира
18:13
В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное
17:49
Турция отказалась закрывать черноморские проливы для военных кораблей России
17:39
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
17:37
Эрдоган позвал Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине
17:09
СМИ: Тяжелобольного Жириновского ввели в кому и подключили к ИВЛ
17:07
Песков о санкциях: Россия готовилась заблаговременно
16:57
Румыния закрывает воздушное пространство для России вслед за другими странами Евросоюза
16:56
Венгрия отказалась блокировать антироссийские санкции
16:22
В офисе Зеленского объяснили отказ от переговоров с Россией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
Что известно о переговорах России и Украины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине

ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине

Против России продолжается введение все новых санкций.
прочитано 69 раз

24 февраля глава России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации на территории Украины с целью защитить Донбасс. Многие страны отнеслись с негативом к решению президента и поголовно стали объявлять о санкциях.

ПО ТЕМЕ

Что известно о переговорах России и Украины

Евросоюз, в состав которого входят 27 стран, не остался в стороне, 28 февраля одобрив новый пакет ограничений для страны. Как ожидалось, было принято окончательное решение отключить ряд российских банков от международной системы SWIFT. Кроме того, воздушное пространство для самолетов РФ будет закрыто, а вещание некоторых российских СМИ – запрещено. Речь идет о Russia Today (RT) и агентстве Sputnik. Также сообщается о пополнении черного списка главами МИД: туда попали новые имена бизнесменов и "представителей элиты" РФ.

Отмечается, что усовершенствованный список санкций будет опубликован в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что глава Польши выступил с заявлением о необходимости принять Украину в список членов Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Paul Zinken / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 08:36 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине

Глава соседнего государства сделал заявление
Спецоперация на Украине

Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля

Что произошло за день?
Спецоперация на Украине

Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева

И может ли вообще?
Спецоперация на Украине

Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО

Чего стоит ожидать?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+