ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине

Против России продолжается введение все новых санкций.

24 февраля глава России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации на территории Украины с целью защитить Донбасс. Многие страны отнеслись с негативом к решению президента и поголовно стали объявлять о санкциях.

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Евросоюз, в состав которого входят 27 стран, не остался в стороне, 28 февраля одобрив новый пакет ограничений для страны. Как ожидалось, было принято окончательное решение отключить ряд российских банков от международной системы SWIFT. Кроме того, воздушное пространство для самолетов РФ будет закрыто, а вещание некоторых российских СМИ – запрещено. Речь идет о Russia Today (RT) и агентстве Sputnik. Также сообщается о пополнении черного списка главами МИД: туда попали новые имена бизнесменов и "представителей элиты" РФ.

Отмечается, что усовершенствованный список санкций будет опубликован в ближайшее время в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что глава Польши выступил с заявлением о необходимости принять Украину в список членов Евросоюза.