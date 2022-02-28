Резервы и активы ЦБ России попали под санкции

Евросоюз продолжает вводить жесткие санкции по отношению к России, и теперь уже это не просто угрозы. Теперь ЕС официально объявил запрет на проведение операций, связанных с резервами и активами Центрального Банка. Также с сегодняшнего дня вступает запрет на торговлю ценными бумагами, принадлежащими иностранным гражданам. Об этом сообщает "Царьград".
Такая реакция Запада была вызвана решением Владимира Путина начать "специальную операцию" на территории Украины. 24 февраля он приказал ввести войска с целью "демилитаризации и защиты народа Донбасса". Также ранее он признал независимость самопровозглашенных республик и подписал договор о взаимопомощи.
Напомним, что Евросоюз и США продолжают вводить новые санкции по отношению к России. Страну уже исключили из Совета Европы. Также практически все страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для отечественных самолетов. Кроме того, обсуждается вопрос об отключении Российской Федерации от платежной системы SWIFT.
Сообщалось, что российская и украинская стороны договорились о проведении переговоров. Однако на данный момент более конкретных подробностей не поступало. Говорилось только, что они должны начаться в ближайшее время.