Обращение Путина Беременность сестры Фриске Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Расстались с Олегом": сбежавшая жена Газманова сделала откровенное признание
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
"Главная сила!": Красотка из "Уральских пельменей" вывалила обнаженную грудь
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
партнеры
Понедельник
28 февраля
Лента новостей
10:16
ФИФА ввела санкции против российской сборной по футболу из-за спецоперации на Украине
10:05
Дипломат Боррель: Россия подготовилась к санкциям
09:48
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
09:28
Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами
09:22
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
09:07
Трагический итог выскабливаний и выкидышей: Фриске сообщила об умершем в матке эмбрионе
09:02
Евросоюз официально закрыл свое небо для всех российских самолетов
08:51
Резервы и активы ЦБ России попали под санкции
08:46
Главное за ночь о спецоперации на Украине: все подробности
08:41
В Подмосковье задержали подозреваемого в распространении наркотиков
08:36
ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине
08:02
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
07:51
Прогноз погоды в Москве с 28 февраля по 6 марта – сведения от синоптика
07:39
Заявлено об ограничении работы Telegram в России
06:43
Любящий старушек Шаляпин объяснил свои сексуальные предпочтения: Придется кувыркаться дальше
04:09
Беда дома: обнародована причина внезапного исчезновения Киркорова
02:32
Ревенко из "Танцев со звездами" сообщила о проблемах с психикой
00:16
Меган Маркл впервые вышла в свет после исчезновения
22:19
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
20:35
Дальнейшая судьба загремевшего в психбольницу Валерия Николаева
19:56
В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине
19:33
Украина осталась без мечты: Зеленский подтвердил уничтожение "Мрии"
18:11
Что известно о переговорах России и Украины
17:59
В ЛНР сообщили об использовании ВСУ более серьезного оружия
17:32
Эксперт Леонков: переговоры с Украиной несут риски для России
17:09
Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО
16:52
Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе
16:21
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
16:05
Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни
15:40
Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле
15:01
Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко
14:18
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов
14:18
Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц
13:42
Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине
13:29
Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине
13:08
Зеленский сделал заявление о переговорах России и Украины в Минске
12:47
"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку
12:37
В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением
11:58
Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
11:55
Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля
11:44
Ядерная бомба какой мощности может быть у Киева
11:17
Напуганный дефицитом топлива Запад принял важное решение по SWIFT
11:12
Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами
08:10
К чему снится обрыв
06:14
Цискаридзе объявил об отказе от детей: Не интересует
04:09
Забравшаяся на статного жеребца Волочкова раздвинула ноги: Попробуй отдаться
02:16
"Моя любовь": Дубцова о воссоединении с бывшим мужем
22:08
Тяжелобольной беременной жене шефа Ивлева потребовалась операция
19:58
На Первом канале рассказали о судьбе "Вечернего Урганта" после снятия с эфира
18:13
В ЛДПР опровергли новость об ухудшении здоровья Жириновского: Состояние стабильное
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
Президент Польши предложил экстренно принять Украину в Евросоюз
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
Что известно о переговорах России и Украины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спецоперация на Украине
Резервы и активы ЦБ России попали под санкции

Резервы и активы ЦБ России попали под санкции

ЕС ввел новые санкции, которые затронут экономику России.
прочитано 179 раз

Евросоюз продолжает вводить жесткие санкции по отношению к России, и теперь уже это не просто угрозы. Теперь ЕС официально объявил запрет на проведение операций, связанных с резервами и активами Центрального Банка. Также с сегодняшнего дня вступает запрет на торговлю ценными бумагами, принадлежащими иностранным гражданам. Об этом сообщает "Царьград".

ПО ТЕМЕ

Заявлено об ограничении работы Telegram в России

Такая реакция Запада была вызвана решением Владимира Путина начать "специальную операцию" на территории Украины. 24 февраля он приказал ввести войска с целью "демилитаризации и защиты народа Донбасса". Также ранее он признал независимость самопровозглашенных республик и подписал договор о взаимопомощи.

Напомним, что Евросоюз и США продолжают вводить новые санкции по отношению к России. Страну уже исключили из Совета Европы. Также практически все страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для отечественных самолетов. Кроме того, обсуждается вопрос об отключении Российской Федерации от платежной системы SWIFT.

Сообщалось, что российская и украинская стороны договорились о проведении переговоров. Однако на данный момент более конкретных подробностей не поступало. Говорилось только, что они должны начаться в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 08:51 Источник: "Царьград" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет премьер-министр России Михаил Мишустин

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

ЕС утвердил пакет новых антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине

Расширен черный список россиян
Спецоперация на Украине

Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов

Президент Украины тянет время
Спецоперация на Украине

Власти Нью-Йорка обязали штат свернуть бизнес с россиянами

Подписан указ
Спецоперация на Украине

Политолог Гусев высказался по поводу возможного конфликта России с НАТО

Чего стоит ожидать?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву

Регионы

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+