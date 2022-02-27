Все подробности переговоров России и Украины

27 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского согласился на встречу с делегацией из России. Переговоры будут проходить на границе Незалежной и Белоруссии районе реки Припять.
Белорусский глава Александр Лукашенко и лидер Украины в телефонной беседе договорились, что делегация из Киева встретится с представителями России без предварительных условий. Лукашенко обещал Зеленскому, что во время переговоров, а также до и после встречи, пока украинская делегация будет в пути, все самолеты, вертолеты и ракеты Белоруссии останутся на земле.
Отметим, что МИД Украины выступил с заявлениями, которые можно назвать крайне резкими. Перед переговорами с Россией зарубежное ведомство сообщило о необходимости полной финансовой изоляции нашей страны. Кроме того, Украина пригрозила Белоруссии. Минску обещали неприятные последствия за предоставление России своей территории или людей.
Между тем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что представители нашей страны уже прибыли в белорусский Гомель и ждут переговоров с Украиной. В составе делегации от России: представители МИД, Министерства обороны и сотрудники администрации президента.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что встречу на территории Белоруссии считает неприемлемой. Глава Украины предложил провести переговоры в другом месте. На выбор он предложил несколько крупных европейских городов. На это Москва отметила, что Минск первым вышел с предложением о встрече.