Делегации России и Украины встретятся в районе реки Припять на украино-белорусской границе. Офис президента Незалежной Владимира Зеленского уже подтвердил присутствие представителей. Между тем военный эксперт Алексей Леонков считает, что переговоры с украинскими властями несут для России риски. По словам специалиста, в итоге наша страна может получить некое соглашение "Минск-3", которое не будет исполняться другой стороной.
Украинские войска, отметил Алексей Леонков, на этапе заключения вторых Минских соглашений находились в плачевном состоянии. С помощью переговоров власти Незалежной просто-напросто тянут время.
Те соглашения, добавил эксперт, были разработаны при участии западных партнеров и получили одобрение ООН. Но Украина отказалась ратифицировать этот документ, нести по нему обветренность и соблюдать его требования.
Алексей Леонков напомнил, что по вторым Минским соглашениям Россия выступала гарантом. Но, так как соглашение не работает, наша страна стала физическим гарантом безопасности жителей ЛНР и ДНР.
Как писали "Дни.ру", ранее Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Владимиру Зеленскому не нужны переговоры. Украинский президент, сказал эксперт, использует тактику ичкерийских террористов.