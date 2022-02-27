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Спецоперация на Украине
Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

Президент Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Продолжение: Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе
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Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент России приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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"Высшие должностные силы ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – сказал Путин.

Стратегические силы, как сообщает справочник на сайте Министерства обороны, рассчитаны на сдерживание агрессии по отношению к России и ее союзникам. В таком случае агрессор подавляется всеми возможными видами оружия, ядерным в том числе.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Ее цель – демилитаризация и денацификация Украины, а также защита жителей ДНР и ЛНР. По словам Путина, мирные граждане республик восемь лет подвергались геноциду. Президент подчеркнул, что оккупировать Незалежную никто не собирается.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 16:21 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

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Сдохни ппааддаалль!Какая ттввааррь тебя выыыыродила?Ппииддоорр!
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