Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

Президент Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент России приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

"Высшие должностные силы ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", – сказал Путин.

Стратегические силы, как сообщает справочник на сайте Министерства обороны, рассчитаны на сдерживание агрессии по отношению к России и ее союзникам. В таком случае агрессор подавляется всеми возможными видами оружия, ядерным в том числе.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Ее цель – демилитаризация и денацификация Украины, а также защита жителей ДНР и ЛНР. По словам Путина, мирные граждане республик восемь лет подвергались геноциду. Президент подчеркнул, что оккупировать Незалежную никто не собирается.