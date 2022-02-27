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Спецоперация на Украине
Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов

Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что ни в каких переговорах Владимир Зеленский участвовать не собирается.
прочитано 510 раз

Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не будет участвовать в переговорах с Россией. По словам эксперта, глава соседнего государства занимается "военной дезинформацией", обещая выйти на диалог.

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Марков разгадал замысел Зеленского. Эксперт считает, что президент Украины использует тактику ичкерийских террористов. В свое время боевики тоже использовали переговоры, чтобы получить время на перегруппировку сил или вывод бойцов из-под удара, рассудил Сергей Марков.

Эксперт уверен, что Владимиру Зеленскому необходима пауза, чтобы восстановить связь с Генеральным штабом. Сейчас украинские войска несут потери из-за нарушенной коммуникации между подразделениями.

Как писали "Дни.ру", ранее Александр Лукашенко заявил, что не посылал войска на Украину. По словам главы Белоруссии, сейчас на территории Незалежной нет ни одного его бойца. Кроме того, как подчеркнул Лукашенко, он не помогает России оружием. Между тем белорусский лидер считает, что Украина провоцирует его к действиям. Александр Лукашенко подчеркнул, что на данный момент граждане его страны подвергаются травле на Украине. Также президент Белоруссии сообщил о террористических угрозах.

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Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 14:18 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость967277
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Позор России!
Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.
Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России
Гость967277
Пожаловаться Ответить
сколько российских солдат уже погибло на украине?
Кремлевская цензура держит это в секрете

Украина станет вторым Афганистаном для военного преступника Рас-Путина,

Слава Украине, смерть кровавым фашистам Кремля!

Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Гость959657
Пожаловаться Ответить
Гость967277
Позор России!
Россия вторглась в свободную и суверенную Украину.
Это варварское нападение, при котором люди гибнут совершенно напрасно.
Военный преступник Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет
Развязав войну на Украине, Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России
Не устала, бандеровка, болезная???
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