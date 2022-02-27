Лукашенко высказался о белорусских солдатах на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с опровержением.



Александр Лукашенко заявил, что не отправлял войска на Украину. По словам главы государства, на территории Незалежной нет белорусских солдат и оружия. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с журналистами после голосования. Сейчас, напомним, в соседней стране проходит референдум по обновленной конституции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у России достаточно сил, чтобы справиться с поставленными задачами без посторонней помощи. Между тем глава государства считает, что Украина сейчас как будто провоцирует Белоруссию. По словам Лукашенко, на данный момент белорусам и россиянам, находящимся на территории Незалежной, очень плохо – их "травят и избивают". Более того, как заявил белорусский лидер, уже начались угрозы террористическими актами.

На украинской границе, отметил Лукашенко, много раненых солдат. Белоруссия помогает бойцам получить медицинскую помощь.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что нападения происходили с территории Белоруссии в том числе, Александр Лукашенко опроверг. "Пусть не врет, никто Киев не бомбил", – заявил белорусский лидер.

Как писали "Дни.ру", ранее герой афганской войны Борис Громов призвал президента Украины уйти в отставку. Владимир Зеленский, считает генерал, виновен в смерти тысяч мирных людей.