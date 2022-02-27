"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку

Генерал Борис Громов – герой афганской войны написал открытое послание к главам государств НАТО. В тексте сообщения он заверил, что ветераны боевых действий и Вооруженных сил России поддерживают Владимира Путина и его решения. Военную спецоперацию на украинской территории Громов назвал "самозащитой России".
Кроме того, Борис Громов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Герой войны считает, что политик лично виновен в смерти тысяч мирных жителей Донбасса и других граждан Незалежной. "Вы – враг своему народу", – заявил Громов. Генерал призвал Зеленского срочно объявить о своей отставке.
Герой СССР добавил, что в событиях, которые сейчас развиваются на Украине, виновны страны Запада. Борис Громов уверен, что во главе "заварухи" находятся американские власти. По словам генерала, США считает, что вокруг одни глупцы. В этом смысле, отметил Громов, американским властям повезло только с теми государствами, которые уже вступили в НАТО.
Америка и ЕС создали кризис на Украине, а теперь ищут дипломатические способы для его решения, отметил Борис Громов. У России тем временем другая задача – немедленное прекращение убийства мирных жителей.