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Спецоперация на Украине
"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку

"Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку

К странам НАТО обратились с открытым письмом.
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Генерал Борис Громов – герой афганской войны написал открытое послание к главам государств НАТО. В тексте сообщения он заверил, что ветераны боевых действий и Вооруженных сил России поддерживают Владимира Путина и его решения. Военную спецоперацию на украинской территории Громов назвал "самозащитой России".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Кроме того, Борис Громов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Герой войны считает, что политик лично виновен в смерти тысяч мирных жителей Донбасса и других граждан Незалежной. "Вы – враг своему народу", – заявил Громов. Генерал призвал Зеленского срочно объявить о своей отставке.

Герой СССР добавил, что в событиях, которые сейчас развиваются на Украине, виновны страны Запада. Борис Громов уверен, что во главе "заварухи" находятся американские власти. По словам генерала, США считает, что вокруг одни глупцы. В этом смысле, отметил Громов, американским властям повезло только с теми государствами, которые уже вступили в НАТО.

Америка и ЕС создали кризис на Украине, а теперь ищут дипломатические способы для его решения, отметил Борис Громов. У России тем временем другая задача – немедленное прекращение убийства мирных жителей.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 12:47 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость967277
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Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.

Слава Україні !
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Свободу Украине, русские оккупанты идите домой
Гость967277
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это не спецоперация, это кровавая война !

Украина станет вторым Афганистаном для Рас-Путина,

Слава Украине, смерть кровавым фашистам Кремля!

Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Гость968774
Пожаловаться Ответить
Гость967277
Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !

Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.

Слава Україні !
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Свободу Украине, русские оккупанты идите домой
Иди поскачи!
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