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Спецоперация на Украине
Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля

Толпы беженцев и обстрелы: главное за ночь о спецоперации на Украине к 27 февраля

Спецоперация на Украине продолжается. Сообщается об обстрелах и беженцах, пытающихся покинуть страну.
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Спецоперация на Украине началась 24 февраля, на данный момент она продолжается, а российские войска продвигаются вперед. Вот, что случилось за последние сутки.

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Правительство ЛДНР сообщает об обстрелах со стороны украины. Так, в Луганской народной республике сообщили об ударе ракетой "Точка-У". По словам представительства республики, она ударила по нефтебазе, находящейся в городе Ровеньки, из-за чего начался пожар. Также об обстрелах сообщало правительство ДНР. По его словам, пострадали населенные пункты Зайцево и Гольмовский. Кроме того, они утверждают, что выпущенные снаряды запрещены Минскими соглашениями.

Также сообщается о пожаре, который произошел под киевом. По словам властей, загорелась нефтебаза. Правительство попросило жителей плотно закрыть окна, поскольку вредные вещества могут разноситься ветром.

Из-за напряженной ситуации на Украине тысячи людей приняли решение покинуть страну. В телеграм-каналах распространяется видео, сделанное на украинско-польской границе. Огромное количество беженцев ждет своей возможности покинуть страну.

О происходящем на Украине решили поговорить президенты Франции и Белоруссии. Так, практически полтора часа Эмманюэль Макрон беседовал с Александром Лукашенко. По словам либера Белоруссии, он готов принять в своей стране делегации для проведения переговоров. Кроме того, Макрон попросил Лукашенко вывести российские войска с белорусской территории.

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Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 11:55 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость967277
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Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Путинизм вошел в общество нацизма, фашизма и всех тех преступлений против человечества, которые создали самые извращенные человеческие мозги планеты за последние 100 лет.

Развязав войну на Украине, диктатор Рас-Путин экономически разоряет Россию, ликвидирует российский бизнес, закрывает мир для его граждан, убивает российскую науку и разрушает будущее нескольких поколений граждан России.
Слава Україні !
Убийца Путин должен предстать перед военным трибуналом !
Свободу Украине, русские оккупанты идите домой!
Гость967277
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это не спецоперация, это кровавая война !

Украина станет вторым Афганистаном для Рас-Путина,

Слава Украине, смерть кровавым фашистам Кремля!

Военный преступник
сукин сын Рас-Путин должен предстать перед военным трибуналом!
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