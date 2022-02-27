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Спецоперация на Украине
Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине

Аналитик из США спрогнозировал итог военной спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине: американский эксперт назвал победителя.

Продолжение: "Вы – враг своему народу": Владимира Зеленского призвали уйти в отставку
прочитано 615 раз

Аналитик Билл Пауэлл из Америки уверен, что военная спецоперация на Украине завершится победой России. Об этом эксперт написал в Newsweek. Аналитик считает, что Владимир Путин не знает, что такое поражение так как всегда ставит четкие, достижимые цели перед своей армией.

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Сюжеты Спецоперация России на Украине

"Операция Z" завершится, считает Пауэлл, когда будет захвачена украинская столица. Идти российским войскам дальше Киева смысла уже не будет, так как сопротивление прекратится.

Эксперт, ссылаясь на данные разведки США, утверждает, что в скором времени на Украине будет сформировано новое правительство. Во главе страны окажутся дружественные России лица. Таким образом, говорит Билл Пауэлл, ситуация урегулируется.

Пауэлл подчеркнул, что за два десятилетия в кресле российского президента Путин преуспел в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму. Нынешняя инициатива лидера России на Украине будет мало чем отличаться.

Напомним, "Операции Z" – это специальная военная операция, призванная защитить Донбасс. По словам Владимира Путина, у России нет желания оккупировать Украину. Как сообщает отечественное Минобороны, удары наносятся только по военным объектам, городам Незалежной ничего не угрожает.

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Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 февраля 2022, 11:58 Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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Военная техника в ДНР

комментарии

Ответить:

Гость965307
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Перед тем как праздновать захват Украины и разрушенные ее города, пару тысяч трупов своих заберите. Быдло.
ГостьЮвента
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Гость965307
Перед тем как праздновать захват Украины и разрушенные ее города, пару тысяч трупов своих заберите. Быдло.
Ага.....
Размечтался.....
Гость962330
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("Операция Z" завершится, считает Пауэлл, когда будет захвачена украинская столица. Идти российским войскам дальше Киева смысла уже не будет, так как сопротивление прекратится.) Не надо слушать этих ребят. Идти надо до границы, обязательно хорошо зачистить всю западную украину от нациков.
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