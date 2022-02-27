Напуганный дефицитом топлива Запад принял важное решение по SWIFT

Российские банки, через которые идет расчет за энергоносители, оставят в системе SWIFT. Западные страны боятся дефицита топлива и роста цен на него на мировых рынках.
Напомним, ранее Запад решил отключить от SWIFT банки России. В первую очередь это коснется финансовых организаций, уже оказавшихся под санкциями. Европа грозится расширить список банков, оторванных от международной системы, если военная операция на Украине продолжится.
Международная система банковских платежей SWIFT уже готовится к процедуре отключения. Решение Запада будет исполнено после "правового распоряжения".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также заявляла о готовности "парализовать" активы Центробанка России. Отключение от SWIFT, считает глава ЕК, заблокирует нашей стране экспорт и импорт.
Как писали "Дни.ру", ранее один из руководителей Ashurst LLP Росс Дентон заявил, что Россия разрабатывает свою систему, которая будет работать параллельно SWIFT. По мнению аналитика, новая система поможет российским властям без помех вести дела с Китаем и другими дружественными странами.